Из "отжатой" у врага техники в Сумской области будут делать "ежи" и укрепления для ВСУ

В Сумской области собирают сожженную и подбитую вражескую технику, из которой собираются делать противотанковые "ежи" и укрепления.
Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий говорит, что остальную разбитую российскую технику отдадут на металлолом.
Об этом он сказал во время телемарафона.
"Вчера (19 апреля ред.) в Сумской области начали централизованно собирать сожженную и подбитую вражескую технику", - сообщил Живицкий.
По его словам, эти машины понадобятся для изготовления противотанковых "ежей" и объектов укрепления.
"Кроме этого, "отжатая" или подбитая техника оккупантов – это еще и металлолом, который всегда понадобится в хозяйстве", - сказал руководитель ОВА.
Напомним, в Запорожской области украинские морские пехотинцы поймали вражеского разведчика-корректировщика. Группа наших воинов выдвинулась проверить, насколько хорошо отработали по российским панцерникам артиллеристы, а вернулись с задания с самолетом "за плечами".
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