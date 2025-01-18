Из пенопласта и пластиковых труб: оккупанты начали активнее использовать БпЛА "Молния"

Спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов сообщил, что российские оккупанты начали активнее использовать беспилотники "Молния".

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что дроны "Молния" изготавливаются из пенопласта и пластиковых труб, оснащаются двигателем и взрывчаткой.

"Эта конструкция летит, она малоуправляемая. То есть куда прилетит и что она повредит - это рандом. Чтобы кто-то погиб - это такая тактика врага", — отметил Романов.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, благодаря чему летают российские БПЛА "Молния" и "Феникс".

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