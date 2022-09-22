Из плена освободили самого молодого защитника "Азовстали" — 19-летнего парамедика Назария Гринцевича

Более четырех месяцев парня держали в колонии так называемой "ДНР".
Из российского плена также освободили молодого защитника "Азовстали" — 19-летнего парамедика Назария Гринцевича с позывным Гринка.
В комментарии "Суспільному" его мама Марианна Колос рассказала о первом звонке сына с 17 мая, когда он выходил с "Азовстали".
"Об обмене мы не знали, но чувствовали. Вчера вечером произошел этот звонок, тогда я родилась во второй раз. Он позвонил: "Мам, это я, Назар. Я в Украине". Мы плакали, кричали, радовались. Мы самые счастливые и он, ад уже позади", — рассказала женщина.
В плен 19-летний защитник попал после эвакуации с металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. Более четырех месяцев его держали в колонии так называемой "ДНР".
Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина уволила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.
В частности, среди уволенных — командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.
Освобождены и попавшие в плен защитники Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая ,которые попали в плен, будучи беременными.
Был обнародован список всех 215 освобожденных пленных.
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