Из плена вернулся старший сержант "Азова" из Хмельницкого: дома его ждали более двух лет

Игорь Неумивакин присоединился к "Азову" в 2014 году и с тех пор защищал Украину. Во время полномасштабного вторжения Игорь находился в Мариуполе, где защищал "Азовсталь".

30 декабря во время обмена пленных в Украину вернулся старший сержант полка "Азов" Игорь Неумивакин из Хмельницкого, находившийся в плену два года и семь месяцев.

Об этом Хмельницкий рассказала его жена Инна Бондарь.

“Мы начали плакать и кричать, не верили, были в шоке. Дети в восторге, для них это лучший новогодний подарок", — рассказала она, добавив, что узнала мужчину на фото после звонка из Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Теперь семья готовится к долгожданной встрече.

"Поедем все вместе к папе, будем его обнимать, целовать и кричать от счастья", – поделилась Инна.

Игорь Неумивакин присоединился к "Азову" в 2014 году и с тех пор защищал Украину.

“Он нам даже ничего не сказал: собрал рюкзак и ушел. Потом узнали, что он находится в АТО. Военное дело — это его осуществившаяся мечта", — вспоминает супруга.

Во время полномасштабного вторжения Игорь находился в Мариуполе, где защищал "Азовсталь". Связь с семьей была редкой, но теплой.

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“Детям писал: 'Берегите маму, я побежал'. А мы писали, что боимся и молимся. Он говорил, что все будет хорошо", – рассказывает Инна.

После выхода из "Азовстали" военный попал в плен. Все это время его семья, в том числе жена и два сына, боролись за его возвращение, участвуя в акциях поддержки военнопленных.

"Верили и ждали всей семьей", — добавляет Инна.

Во время первого звонка после освобождения Игорь сказал жене: "Все хорошо, спасибо, люблю вас".

Напомним, что в завершение 2024 г. состоялся обмен военнопленными. В результате которого удалось вернуть в Украину 189 украинцев.