Из почти уничтоженных поселений вблизи Киева остаются местные, которые не собираются покидать свою землю

Из почти уничтоженных поселений вблизи Киева остаются местные, которые не собираются покидать свою землю

Оккупанты, которые размещаются среди жилых домов, ведут себя агресивно.

Более сотни автобусов сегодня отправились в район населённых пунктов Ирпень, Ворзель, Буча, но им не удалось вывезти людей из зоны активных боевых действий.

Об этом говорится в ТСН.

Белогородка, десятки если не сотни автобусов едут в сторону Ирпеня, Бучи, Ворзеля. Съемочная группа ТСН отправляется за ними. Это Житомирская трасса, на обочине уничтожен вражеский танк, 5 сожженных автомобилей. Где их владельцы, не остались ли они в своих машинах, неизвестно. В районе села Мила раздаются несколько взрывов, поднимаются облака черного дыма, что-то горит у многоэтажек, тоже не выяснить подробностей, останавливаться в этом месте не желательно. За Дмировкой, в направлении Ирпеня и Ворзеля колонну останавливают российские солдаты, они ведут себя агрессивно, направляют автоматы на водителей первого авто.

Журналисты вынуждены вернуться на переправу через реку Ирпень. В многокилометровой очереди здесь стоят люди, выезжающие на собственном автотранспорте.

«В Ворзеле россияне стоят, у меня у дома 3 БТРа стоят, полевая кухня. Не было ни света, ни газа, ни воды, все время обстрелы. Спали в подвале», – рассказывает один из водителей.

История волонтеров впечатляет, они показывают свой стрелянный бус и рассказывают о погибших друзьях.

«Враг обстрелял нас, но мы успели убежать, Бог дал нам жизнь. Насмерть убило нашего товарища из СИД и мы довезли его в больницу, но, к сожалению, через 10-15 минут, в легкие попал пуля над сердцем... И на той стороне также нашего побратима убили, обстреляли мирную машину, гуманитарную помощь», — рассказывают волонтеры.

Все эти люди бегут из настоящего ада, устроенного «русским миром». Все сожжено, разбито, все в огне и дыме. Кажется, здесь уже нет ничего живого, но нет, на улице журналисты встретили мужчин. Они уже не пригибаются во время выстрелов. «Света нет, воды нет, тепла нет, газа нет. Поэтому кормим все хозяйство, которое здесь есть, стараемся друг другу помогать», – объясняет мужчина.

Говорят, по подвалам разбитых домов осталось немало людей, и далеко не все хотят иметь возможность выехать, потому что некуда ехать. Поэтому они держатся вместе.

«Мы остались, потому что мы должны быть со своей землей, мы свою землю не хотим бросать, потому что они хотят, чтобы мы ушли со своей земли, а мы не будем уходить, старики, дети, их надо поддерживать, я здесь остался с ребенком 2,5 года и не буду бросать свой дом, свою землю», – говорят местные.

С первыми сумерками все эти люди полезут в свои темные и холодные подвалы. Они будут вслушиваться в взрывы и надеяться, что это украинское войско гонит врага на северо-восток, потому что так должно быть.

ТСН.ua

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.