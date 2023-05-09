Из-под Бахмута сбежала вся бригада Минобороны РФ, из-за этого погибли 500 "вагнеровцев": ВСУ подтвердили слова Пригожина

9 мая бригада Минобороны РФ "накинула пятками" из-под Бахмута, где, по словам Пригожина, был "стратегический плацдарм".

В ВСУ подтвердили заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что из-под Бахмута сбежала 72 отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

"Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и оставшихся там 500 трупов россиян соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за двое суток атакующих действий на юго-западных окрестностях Бахмута штурмовики 3 ОШБр ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 были ранены. Среди всех них есть и "вагнеровцы". Также по состоянию на сегодняшний день в плену находится 5 россиян.

Кроме того, была уничтожена российская техника – несколько складов из БК врага, минометы и "не одна БМП".

Ранее Евгений Пригожин посетовал, что 72-я бригада Минобороны РФ сбежала, оставив "стратегический плацдарм". В результате погибли около 500 боевиков ЧВК "Вагнер".

"Сегодня одно из подразделений министерства обороны РФ сбежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Убежали все и обнажили фронт шириной почти в два километра и глубиной 500 метров. Они просто взяли и драпанули", – истерил Пригожин, не уточнив при этом, о которой участок фронта идет.

Напомним, что Пригожин пригрозил Путину, что расскажет правду о ситуации на фронте.

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