Из-под обстрелов оккупантов в Луганской области эвакуировали 120 раненых и тяжелобольных: куда и как перевезли пациентов

Поскольку "скорых" катастрофически не хватало, оборудовали медицинский спецпоезд.
Из-под обстрелов оккупантов в Луганской области эвакуировали 120 раненых, тяжелобольных и лежачих пациентов, большинство из которых — люди преклонного возраста. Вывезти их удалось волонтерам международной организации "Врачи без границ". Маршруты разрабатывали совместно с Министерством здравоохранения и "УЗ". Поскольку "скорых" катастрофически не хватало, оборудовали медицинский спецпоезд. Эвакуированные пациенты уже в больницах западной Украины.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Эвакуироваться самостоятельно раненым, больным и пожилым людям было сложно. Даже за деньги частные перевозчики отказывались их везти.
Мужа Людмилы во время очередного обстрела Северодонецка разбил инсульт. Без медицинской помощи в подвале он пролежал 2 недели, пока скорая не приехала к раненой соседке. Тогда врачи увидели его.
Обычно таких больных должны везти специально оборудованные скорые, но их нет. Мужчину автобусом доставили к спецпоезду.
"Обычные вагоны не предназначены для эвакуации тяжелых пациентов. Поэтому нужно было не только организовать сопровождение командой медиков, но и соответственно оборудовать вагоны электрогенератором, кислородными концентраторами", — пояснил Кристофер Стоукс, координатор по чрезвычайным ситуациям "Врачей без границ" в Украине.
Первые полсотни эвакуированных "врачами без границ" уже на Прикарпатье. Одна из больниц вызвалась принять столь тяжелых переселенцев и готова заселить еще 30 человек. Даже, если нужно, готовы расширяться.
"Важно использовать мощности собственно больниц, которые могут принимать. В частности такие, как на Ивано-Франковщине. Прямое сообщение железнодорожное до сих пор было и есть только со Львовщиной. А львовские госпитали перегружены. Они не справляются с приемом такого количества раненых", — рассказала Яна Любимова, руководитель совета внутренне перемещенных лиц при Луганской областной военно-гражданской администрации.
Тем временем медицинский спецпоезд снова возвращается на восток. "Врачи без границ" хотят успеть вывезти как можно больше больных с горячих точек. Ведь россияне обстреливают железнодорожную инфраструктуру. Сейчас медики набирают вторую бригаду персонала, чтобы дать отдохнуть тем, кто уже совершил 4 эвакуационных рейса и вывез из-под обстрелов 120 больных.
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