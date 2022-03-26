Из-под обстрелов в Мариуполе удалось спасти двух тяжелораненых детей и младенца с пневмонией — Верещук

Из-под обстрелов в Мариуполе удалось спасти двух тяжелораненых детей и младенца с пневмонией — Верещук

Из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте 26 марта добрались 331 человек.

Во время работы гуманитарного коридора 26 марта удалось довезти в Запорожье мариупольцев, эвакуированных 25 марта из Бердянска. Также в больницу доставили двоих тяжелораненых детей и одного младенца с пневмонией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

Также читайте Российские войска оккупировали Славутич: городские власти подтвердили гибель трех гражданских на митинге

По ее словам, в течение 26 марта из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте достались 331 человек.

"Сегодня нам наконец-то удалось довезти в город Запорожье мариупольцев, которых вчера эвакуировали из Бердянска. Все 4000 человек сейчас уже в безопасности. Всего в колонне из Бердянска было 48 автобусов, которые предоставили города Запорожье, Днепр, Кропивницкий, к колонне по маршруту присоединились 5 автобусов с жителями населенных пунктов Бердянского района Запорожской области. Хочу поблагодарить всех, кто сейчас сплачивается, чтобы помочь вытащить измученных людей из Мариуполя", — рассказала Верещук.

"Отдельно хочу поблагодарить главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, который прилагает невероятные усилия, чтобы помочь спасти каждого жителя Мариуполя. Также машинами скорой помощи доставили в больницу в Запорожье 2 тяжело раненых ребенка и одного грудничка с пневмонией. Вся необходима уже предоставляется", — добавила Верещук.

Вице-премьер добавила, из-за блокировки автобусов на блокпосте в Васильевке, не могли проехать мариупольцы и на частном транспорте. "На завтра будем домоляться о работе коридора только для личного транспорта", – отметила она.

Также она напомнила, что бесплатно дозаправить автомобили мариупольцы могут в Бердянске по адресу: улице Мелитопольское шоссе, 87б. Кроме того, повторила, что для получения необходимой помощи и убежища в городе Бердянск мариупольцам необходимо обращаться в гуманитарные штабы:

Контакты гуманитарных штабов:

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529.

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье:

▪️(095)220-41-11

▪️(067)220-41-12

▪️0800-503-508

Читайте также: