Из-под обстрелов в Николаевской области эвакуировали несколько сотен коров, не обошлось без потерь

Две сотни коров и телят эвакуировали из Николаева на Львовщину. Ферма, где их держали, была всего в десяти километрах от оккупированной Херсонщины, под постоянными обстрелами.

Волонтеры с военными провели целую спецоперацию по спасению двух сот коров из обстрелянной Николаевщины, говорится в ТСН.

«Рассматривали три варианта эвакуации. Один из них – гнать животных полем, но это большое расстояние, до безопасного места ориентировочно 10-12 км. Второй вариант – это малые транспортные средства, такие как "Газели", которые могут перевезти 3-4 коров. И самый рискованный вариант – но позволял мгновенно его провести – вывоз большими скотовозами», – рассказывают военные, контролировавшие эвакуацию.

Самый рискованный, потому что первую попытку эвакуации прервал артиллерийский обстрел. Две фуры россияне обрешетили — двадцать коров были убиты, также погиб работник фермы, рассказывает волонтер Андрей Ковч. Но даже после этого коров на произвол судьбы не оставили. И уже во время второй попытки, говорит само небо защищало от вражеских беспилотников.

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«Бог был добр к нам, мы делали доброе дело, была облачная погода, это означало, что российские «Орланы», если бы хотели нас увидеть, им пришлось бы опускаться ниже облаков, их бы видели наши военные, которые уже были начеку», – говорит Андрей.

И вот после долгой дороги животные на ферме во Львовской области. Напоенные, откормленные и главное – в безопасности. Там, на родной Николаевщине из-за постоянного вражеского огня работники фермы не могли регулярно ухаживать за скотом, потому что рисковали и своей жизнью. «Я их сначала отпаивал цельным молоком, позже сухим молоком. Хотя в их возрасте они уже не поили. Отпаивались – потому что были очень в заброшенном состоянии», – говорит руководитель фермы Михаил Веселовский.

Эту ферму обустроили на месте долгостроя. Заброшенное помещение быстро привели в порядок, чтобы скот перезимовал, говорят, еще нужен ремонт.

«Приехали в очень тяжелом состоянии, были и прострелены, операции делали. Шесть были ранены, три легонько ранены, а три - с осколками внутри, уже имели заживление, но мы справились», — рассказывает фермер.

Коровка Карамелька уже здесь родила теленка. Фермеры говорят, очень беспокоились, чтобы не потеряла малыша из-за пережитого стресса.

Это молочное фермерское хозяйство – коммунальное. Расходы за эвакуацию и ремонт помещений взял на себя Дрогобычский городской совет. А вот на содержание коров деньги будут от продажи молока. Фермеры надеются, что вскоре эвакуированное хозяйство будет не только самоокупающимся, но и прибыльным.

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