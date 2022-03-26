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Из-под вражеских обстрелов на Луганщине спасли более полутысячи человек — Верещук

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Из-под вражеских обстрелов на Луганщине спасли более полутысячи человек — Верещук

Associated Press

Также во время эвакуации в Луганскую область было передано 80 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей.

Во время работы гуманитарного коридора 26 марта удалось эвакуировать более полутысячи человек из населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

По ее словам, из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Горное и поселка Нижнее сегодня эвакуировали 526 человек. Также Верещук отметила, что во время эвакуации в указанные города было передано 80 тонн гуманитарной помощи. Это консервы, крупы, мука, мясо.

Ирина Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров за 26 марта

Ирина Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров за 26 марта

Ранее сообщалось, что 26 марта сработали все согласованные гуманитарные коридоры, во время которых эвакуировано более пяти тысяч украинцев.

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