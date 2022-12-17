Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело 1,5-летнего мальчика, его родители погибли тоже

В Кривом Роге спасатели в ночь на 17 декабря достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-летнего мальчика. Тела его родителей обнаружили накануне.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном", — подчеркнул Резниченко.

В результате ракетного удара 13 человек получили ранения. Среди пострадавших также четверо детей.

Фото: facebook.com/ГСЧС

По словам руководителя области, ночью не утихали обстрелы Никопольского района. Оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Прошло без погибших и раненых. Впрочем, повреждены дома и линии электропередачи.

"В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности и прошла без атак. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Накануне русские войска атаковали ракемы Кривой Рог. Ракета попала в жилой дом. Был разрушен подъезд. Сначала было известно о двух погибших и пятеро раненых.

Впоследствии в ОВА заявили, что погибли три человека – молодые супруги и пожилая женщина. В тяжелом состоянии после атаки находится 7-летняя девочка.

Мэр Александр Вилкул заявил, что город превентивно выключает электроэнергию. Критическая инфраструктура переходит на генераторы.

Читайте также: