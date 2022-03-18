Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли 130 человек, там еще может быть больше тысячи – нардеп

Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли 130 человек, там еще может быть больше тысячи – нардеп

Завалы здания не могут разобрать из-за постоянных обстрелов.

В четверг, 17 марта, из-под завалов драматического театра в Мариуполе Донецкой области удалось спасти до 130 человек. В бомбоубежище под руинами может находиться еще "не менее 1300 человек".

Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута.

"Достоверно известно, что бомбоубежище уцелело. Однако, оно состоит из трех частей, пострадала ли какая-то из них, неизвестно. Утром из-под завалов, которые разбирали сами мариупольцы, живыми вышло по меньшей мере 130 человек. По оценкам тех людей, которые прятались в театре, и вчера вырвались из Мариуполя, в бомбоубежище и самом здании театра оставалось по меньшей мере 1300 человек", — сообщил нардеп.

Пресс-служба "Азова"

Живые ли люди и сколько их там точно, до сих пор неизвестно.

"Понятно только то, что шансов выбраться оттуда у людей нет. Завалы никто не разбирает. Службы, которые должны разбирать завалы, службы спасения и коммунальные, и государственные за дни блокады рашистскими оккупантами физически уничтожены. Убито много медиков. Это значит, что все, кто выжил после бомбардировки, или умрут под завалами театра, или уже умерли", — отметил Тарута.

Пресс-служба "Азова"

В горсовете сообщили, что в результате авиаударов в Мариуполе уничтожено до 80% жилого фонда. Последнее официальное число погибших — больше 2,3 тысячи человек. За день на Мариуполь сбрасывают 50-100 бомб.

"Под завалами на 80% разрушенного Мариуполя прямо сейчас живьем похоронены десятки тысяч людей! Это трагедия мирового масштаба! Мариуполь сегодня – это камера пыток, где рашисты убивают женщин и детей жесточайшими способами! Мир должен об этом кричать!", — отмечает Тарута.

Отметим, 16 марта российские оккупанты ракетами обстреляли драмтеатр в Мариуполе. Там находились сотни или более тысячи человек, которые скрывались от обстрелов, потому что их собственное жилье разрушено. От удара ракетами здание рухнуло и заблокировало или убило там людей.

Обстрелы Чернигова, ситуация на АЭС и Драмтеатр в Мариуполе - события 17 марта (на жестовом языке)

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