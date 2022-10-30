Из-под завалов на территории разрушенной оккупантами Святогорской лавры достали тело человека (фото)

Бойцы ГСЧС расчистили и разобрали пять тонн строительных конструкций.

На территории Святогорской лавры в Донецкой области во время разборки завалов частично разрушенного здания, которое обстреляли оккупанты, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Указывается, что за прошедшие сутки спасатели Донбасса разбирали завалы частично разрушенного трехэтажного здания на территории Святогорской лавры. Под завалами они обнаружили тело одного человека, анкетные данные и пол которого устанавливаются.

Сейчас работы с разбора завалов приостановлены. В общей сложности спасатели расчистили и разобрали 5 тонн строительных конструкций.

Всего там обнаружены тела двух погибших.

Напомним, Святогорская лавра неоднократно подвергалась российским ударам. Вооруженные силы Украины освободили Святогорск от россиян 12 сентября. Захватчики РФ разрушили там 80% инфраструктуры и повредили 90% жилья.

Кроме того, в освобожденных от россиян Святогорске и Лимане Донецкой области правоохранители обнаружили места массовых гражданских захоронений. В Святогорске эксгумировали тела 34 человек. Во многих из них – признаки насильственной смерти. Также в авто обнаружены обгоревшие тела двух граждан.

Также СБУ обнаружила в освобожденном Святогорске место незаконного содержания людей. Пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.

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