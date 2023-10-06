"Из-под завалов в одеяле достали тело ребенка": все подробности вражеской атаки по Харькову (фото)

Утром, 6 октября, в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город. Случилось это в 6:46 утра.

ТСН.ua собрал все, что известно о коварном ударе.

С момента сообщения о взрывах мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что город находится под вражеским обстрелом. Он заявил, что есть информация об ударе по центральной части Харькова.

В 7:21 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что ВС РФ нанесли удары по Киевскому и Основянскому районам.

"Три человека получили ранения, состояние легкое. Экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий", — коротко отметил Синегубов.

Что известно о жертвах и пострадавших

Под завалами обнаружили тело 10-летнего мальчика. Поисковые работы продолжаются. Среди пострадавших также 11-месячный ребенок.

"Погибший 10-летний мальчик и 11-месячный раненый ребенок — из одной семьи. Младшего ребенка и родителей доставили в больницу с травмами", — сообщил представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Из-под завалов в одеяле достали тело ребенка, мальчик, скорее всего, еще спал. Второй ракетой также целились по самому центру города — попадание в землю возле офисных и жилых домов", — написал на своей Facebook-странице начальник следственного управления полиции Сергей Болвинов.

Спасатели разбирают завалы на месте удара / Фото: Facebook Сергей Болвинов

Олег Синегубов впоследствии сообщил, что обследуя место ракетного удара, полицейские обнаружили еще одного умершего, однако его смерть не связана с обстрелом.

"Сегодня город Харьков проснулся под взрывы. К сожалению, есть два человека, которых нашли. Один человек умер — не связан с этим взрывом. Просто полицейские идентифицировали тело в одном из жилых домов. И мальчик 10 лет погиб прямо во время ракетной атаки", – отметил Синегубов.

По его словам, домовой обход в местах "прилетов" продолжается.

"Это жилая застройка. Фактически старый город, историческая часть", – уточнил он.

А мэр Харькова сообщил, что удары ВС РФ пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре. По его словам, одно из попаданий было в жилой дом.

На месте обстрела

В Воздушных силах сказали, почему не было воздушной тревоги перед ударом по Харькову

Во время российской ракетной атаки по Харькову воздушная тревога была объявлена уже после взрывов. Российские захватчики могли использовать тип вооружения, который украинская противовоздушная оборона не может своевременно выявлять.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Россияне применяли ракетное вооружение, однако его точный тип еще предстоит установить.

"Нужно дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать", — сказал Игнат.

Он также отметил, что ситуация похожа на удары из реактивной артиллерии — "летит считанные секунды".

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