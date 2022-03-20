Из Попасной людей эвакуировали под обстрелы на себе или на носилках

Россияне даже обстреляли автобусы с эвакуированными.

Разбитые полностью дома и разрушенные предприятия – так на видео, снятое полицейскими Луганской области во время спецоперации по спасению и эвакуации жителей, выглядит город Попасная.

Об этом в ТСН.

По оперативной информации, около сотни человек – преимущественно пенсионеры находились в укрытии в районе железной дороги.

«К сожалению «зеленый коридор» для эвакуации у нас, и у россиян – совершенно разное. И о каком-то выходе из городов из-под обстрелов, в безопасную эвакуацию, говорить было не о чем. Эвакуация проходила под обстрелы, под бои», – рассказывает начальник управления патрульной полиции в Луганской области Виктор Левченко

Вспоминает, как людей приходилось выносить из укрытия на себе. Под звуки взрывов артиллерийских снарядов и автоматных очередей. «Берет на руки человека: пошли-пошли, давайте-давайте. Бух! Всё нормально, все нормально. Стреляют? Ничего страшного, по нам не попадут», – рассказывает мужчина.

Несколько раненых добрались до транспорта на носилках. В общей сложности таким образом были выведены и спасены девяносто два человека.

«Это были преимущественно женщины, пожилые люди, не ходящие. Люди с недостатками, у которых не было никаких шансов на выживание», — говорят участники эвакуации.

Спокойно уехать из города тоже не удалось. Россияне обстреляли автобусы на выезде из города.

«Эти автобусы попали под прямой обстрел, то есть стреляли прямо по ним. Слава Богу, никто не ранен, все цели-здоровы. Единственное небольшую контузию получил глава военно-гражданской администрации Попасной, потому что возле него мина прилетела», — рассказывают свидетели.

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