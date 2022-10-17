Из поврежденного от атаки дронов дома в Киеве вытащили пожилую женщину: фото

Женщину достали с третьего этажа поврежденного от атаки дронов дома.
17 октября в Киеве после атаки РФ дронами-камикадзе продолжается спасательная операция в одном из районов города, где в жилом доме произошел взрыв. Бойцам ГСЧС удалось спасти женщину, которая находилась в поврежденном доме.
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Госпожа Анна — спасена! Достали с третьего этажа поврежденного дома!", — написал он.
Атака дронами Киева
Россияне утром 17 октября атаковали Киев дронами. По информации мэра Виталия Кличко, россияне снова атаковали Киев дронами, в результате чего в одном из районов Киева возник пожар в нежилом здании.
В 08:25 Виталий Кличко заявил о еще двух взрывах в Шевченковском районе.
Впоследствии он уточнил, что Россия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Под завалами спасли 18 человек, еще двоих ищут.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева достали тело погибшего человека. Как выяснилось, жертвой российской атаки дроном-камикадзе стала женщина. Спасательные работы продолжаются.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку Киева дронами и попадание в жилой дом, отметив, что россиянам украинцев сломать не удастся.
"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа".
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