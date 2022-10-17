Из поврежденного от атаки дронов дома в Киеве вытащили пожилую женщину: фото

17 октября в Киеве после атаки РФ дронами-камикадзе продолжается спасательная операция в одном из районов города, где в жилом доме произошел взрыв. Бойцам ГСЧС удалось спасти женщину, которая находилась в поврежденном доме.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Госпожа Анна — спасена! Достали с третьего этажа поврежденного дома!", — написал он.

Атака дронами Киева

Россияне утром 17 октября атаковали Киев дронами. По информации мэра Виталия Кличко, россияне снова атаковали Киев дронами, в результате чего в одном из районов Киева возник пожар в нежилом здании.

Также читайте Егор Гордеев сообщил, что в его дом в Киеве попал вражеский дрон

В 08:25 Виталий Кличко заявил о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

Впоследствии он уточнил, что Россия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Под завалами спасли 18 человек, еще двоих ищут.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева достали тело погибшего человека. Как выяснилось, жертвой российской атаки дроном-камикадзе стала женщина. Спасательные работы продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку Киева дронами и попадание в жилой дом, отметив, что россиянам украинцев сломать не удастся.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа".

Все, что известно об атаке Киева дронами-камикадзе, читайте здесь.

Читайте также: