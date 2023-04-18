Из прифронтового Нью-Йорка эвакуировали многодетную семью: 5 девочек и Богданчик

Из прифронтового поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области эвакуировали многодетную семью.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В семье воспитывается шесть детей в возрасте от 3 до 19 лет: пятеро девочек и один мальчик. 19-летнюю Валентину, 14-летнюю Вику, близняшек Полину и Ангелину, которым по 5 лет, четырехлетнюю Алену и самого маленького – трехлетнего Богданчика вывезли на Черкасщину. Там семье подготовили жилье.

Чтобы дети не скучали в дороге, полицейские привезли им подарки, игрушки и шары.

Поселок Нью-Йорк Торецкой громады беспощадно обстреливают оккупанты – ракетами, тяжелой артиллерией, реактивными системами залпового огня. Во время одного из недавних ударов было повреждено более 20 жилых домов. После того, как российские снаряды попали в соседние дома, мать попросила экстренную эвакуацию.

"Были сильные прилеты неподалеку, дети очень боялись. Мы решили их спасать. У нас на улицу не выйдешь, опасно, садики все закрыты, развития нет – только дома сидим", – рассказывает мама детей Ольга.

По ее словам, спрятаться от обстрелов семье было негде. Поэтому когда становилось громко, старшая сестра заводила младших в дом.

"Дети не должны быть на войне. Они должны находиться в безопасной среде. Поэтому делаем все от нас зависящее, чтобы в горячих зонах не осталось ни одного ребенка", — отмечает участник эвакуационной группы "Белый Ангел" Павел Дяченко.

По словам волонтеров, в Нью-Йорке остается еще много детей, живущих под угрозой гибели.