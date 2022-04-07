Из разбитой Бучи вывозят брошенных животных: к спасению присоединилась съемочная группа ТСН

Одной из спасенных собак уже даже нашли дом.

Их хозяев расстреливали, а дома, в которых они жили, уничтожали, а их самих убивали ради развлечения — зверства россиян в оккупированных городах и селах поражают весь мир, потому что пытали не только людей, но и животных. В Буче на улицах – до сих пор лежат убитые оккупантами собаки, их много. Не меньше и тех, кто теперь остался без дома, потому что хозяев либо убили, либо заставили бежать, чтобы спасти хотя бы себя. Спасать животных из Бучи уже взялись волонтеры. Вывозят четвероногих и журналисты. Съемочная группа ТСН – привезла в офис сразу несколько собачек. Некоторым уже даже нашли новые семьи.

О спасении друзей наших меньших в ТСН.

Голодный, грязный и одинокий — такой песик в простреленной машине нашли патрульные полицейские в Буче. Собаке повезло, она уже нашла семью.

Но так заканчиваются истории не всех бучанских животных. Сотни покинутых собак и кошек, чьи хозяева убегали из-под огня оккупантов часто даже без вещей. Десятки убитых россиянами четырехлапых, стрелявших по животным ради развлечения. Верные псы, даже после смерти хозяев не покидают их тела.

Обо всех ужасах, пережившие животными в Буче увидел в новостях Константин. Имея зоомагазинчик, решил поделиться с четырехлапыми бездомными. За тем, как грузят десятки килограммов корма, внимательно наблюдает кот Ральф. Он сам побывал под обстрелом в Мощуне Киевской области. А его хозяйка до сих пор не уверена, есть ли у них с котом, куда вернуться. Так и живут в магазине зоотоваров, где работает Янина. «Нашли его под диваном. Он 5 дней просидел под бомбежкой, и мы думали, что мы его уже не найдем, но нашли», — со слезами вспоминает хозяйка.

Все подаренное Константином съемочная группа ТСН доставила в Бучу. Здесь под огнем артиллерии, которую россияне установили прямо-таки на соседнем дворе, жило около двадцати алабаев. Когда-то хороший питомник война превратила в руины. «Здесь у меня стояли ракетные установки у окна. Здесь я выходила, шла домой, и они начинали путать, специально, не специально, или случайно, но это было каждый день», — рассказывает жительница.

Каждый день отсюда оккупанты стреляли в сторону Ирпеня, говорит Татьяна. Десятки собак от страха забивались поглубже в вольеры. И только недавно начали снова прижиматься к людям.

Теперь держать столько собак одновременно женщина не может. Корма волонтеры хоть и навезли, но его хватит всего на месяц. Потому что рядом с малышами настоящие гиганты. Так что чуть ли не со слезами на глазах просит помощи вывезти хотя бы самых молодых. Несколько щенков уже в багажнике авто ТСН. По дороге подбирают еще одну собаку с улицы – овчарочку, которая лежала прямо в куче стекла.

Автомобиль превратился в эвакуационный маршрут для бучанских собак. Эти трое не единственных, кого удалось спасти после освобождения города. Еще один пикнес был вывезен с улицы Вокзальной. Той самой, где куча избитой техники россиян и сожжены дома мирных. Еще один малыш породы чихуа стал любимцем ТСН и даже побывал в эфире вместе с ведущими.

Одна из собак уже нашла новый дом и любящую семью.

Читайте также:

"Эти варвары побывали везде": президент "Оболони" рассказал, что кафиры сделали с тренировочной базой клуба в Буче

Битва за Донбасс сейчас будет ключевой и определит дальнейший ход войны — Ермак

Помимо Украины этот конфликт может разрастись – Столтенберг