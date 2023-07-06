Из России вернули детей боевого медика: их похитили оккупанты и скрывали это (фото)

оккупанты отказывались возвращать детей украинской защитнице.
В четверг, 6 июля, из российского плена удалось вернуть двоих детей боевого медика — 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак сообщил, что мать детей — боевого медика — удалось освободить во время большого обмена пленными в октябре 2022 года. Однако оккупанты похитили ее детей и долгое время это скрывали.
"Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в координации с Уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцем и нашей командой работает над возвращением наших деток", — написал Ермак .
Глава Офиса президента подчеркнул, что Россию накажут за принудительное похищение украинских детей.
Напомним, 6 июля из вражеского плена вернули 45 украинцев. Среди них — воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и двое гражданских.
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