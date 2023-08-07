Из российского плена домой вернулись еще 22 защитника Украины (фото)

Старшему украинскому военному исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.
В понедельник, 7 августа, Украина вернула домой из российского плена еще 22 украинских воина.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, который опубликовал фотографии по обмену.
"Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях по разным направлениям, среди уволенных есть раненые", — сказано в его сообщении.
Старшему украинскому военному исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.
"Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков", — подчеркнул он.
Напомним, 8 июля домой вернулись командиры обороны "Азовстали", после обмена осенью 2022 года все это время находившиеся в Турции. Это – Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Съемочной группе ТСН удалось увидеть, как готовят новый состав бригады специального назначения "Азов". Среди тренирующихся к активной войне, например, девушка-медичка, у которой жених попал в плен в Мариуполе, и ей приходится воевать за двоих.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Как нам было в Турции?!" Защитник "Азовстали" КАЛИНА поразил всех!
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