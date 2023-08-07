Из российского плена домой вернулись еще 22 защитника Украины (фото)

Старшему украинскому военному исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.

В понедельник, 7 августа, Украина вернула домой из российского плена еще 22 украинских воина.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, который опубликовал фотографии по обмену.

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"Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях по разным направлениям, среди уволенных есть раненые", — сказано в его сообщении.

Старшему украинскому военному исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.

"Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков", — подчеркнул он.

Обмен пленными Украина и Россия сегодня 7 августа / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Обмен пленными Украина и Россия сегодня 7 августа / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Обмен пленными Украина и Россия сегодня 7 августа / Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Обмен пленными Украина и Россия сегодня 7 августа / Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Обмен пленными Украина и Россия сегодня 7 августа / Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Обмен пленными Украина и Россия сегодня 7 августа / Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Напомним, 8 июля домой вернулись командиры обороны "Азовстали", после обмена осенью 2022 года все это время находившиеся в Турции. Это – Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Съемочной группе ТСН удалось увидеть, как готовят новый состав бригады специального назначения "Азов". Среди тренирующихся к активной войне, например, девушка-медичка, у которой жених попал в плен в Мариуполе, и ей приходится воевать за двоих.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Как нам было в Турции?!" Защитник "Азовстали" КАЛИНА поразил всех!

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