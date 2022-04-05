Из российского плена освободили главу Бехтерской громады, он в больнице

Из российского плена освободили главу Бехтерской громады, он в больнице

Сейчас Михаил Бурак находится с многочисленными травмами в больнице.

Из плена российских оккупантов удалось освободить главу Бехтерского сельского совета Михаила Бурака, что на Херсонщине.

Вчера, 4 апреля, стало известно, что российские оккупанты похитили Михаила Бурака.

Об этом сообщает Ассоциация городов Украины в Facebook.

В настоящее время он находится с многочисленными травмами в больнице.

"Он активно обеспечивал громаду продовольствием, помогал фермерам в организации посевной кампании. С начала полномасштабной войны России в Украине поддерживал правопорядок, предотвращая мародерство. И не изменял своей патриотической позиции. За что оккупанты и отомстили", — говорится в сообщении.

Напомним, в Новой Каховке российские оккупанты провели обыск в доме известного местного журналиста, главного редактора Новая Каховка Сити Александра Гунько, а затем похитили его.

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