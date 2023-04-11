Из российского плена освободили военную, чей 6-летний сын обращался к Путину

Родственники ничего не знали о судьбе женщины.
В понедельник, 10 апреля, из российского плена вернули военную Алину Малешко-Габурич. Ранее ее 6-летний син Егор обращался к диктатору Путину с требованием освободить его маму.
Об этом пишет "Суспильне".
Представительница Территориального центра комплектования в Черкасской области Алина Кривошея подтвердила информацию об освобождении из плена украинской защитницы.
Алина Малешко-Габурич – это мать 6-летнего мальчика Егора, который записывал обращение к Путину, чтобы диктатор согласился обменять его маму.
Война супругов Малешко-Габурич застала в Мариуполе, оттуда они успели вывести своего 6-летнего сына и передать под опеку бабушки.
"Вадим и Алина — они вместе были в Мариуполе. 23 апреля Вадим (сын) попал под авиабомбу. Ему сделали операцию. На второй день его должны были вывезти, но 26 апреля он умер", — рассказала бабушка Егора Анна Габурич.
После смерти мужа Алина была на "Азовстале", откуда попала в плен. С того времени родные ничего не знали о военной.
Напомним, 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 20 защитниц и 80 защитников Украины.
Также с российского плена удалось вернуть военную Валерию Субботину с позывным "Нава". Женщина в окруженном Мариуполе под звуки взрывов вышла замуж за любимого пограничника Андрея с позывным "Борода", однако семейное счастье супругов долго не продолжались — через три дня после женитьбы любимый "Нави" погиб.
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