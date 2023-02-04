Из российского плена с 24 февраля вернулись 1762 украинца — Зеленский о новом обмене пленными

В субботу, 4 февраля, еще 116 украинцев были освобождены из российского плена. Общее количество пленных, которых с 24 февраля удалось вернуть домой, достигло уже 1762 человек.

Об этом в своем традиционном вечернем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что среди освобожденных сегодня украинцев — 114 рядовых и сержантов, 2 офицера. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, терробороны, ВМС, пограничники, бойцы ГСЧС.

“Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которых содержат в российской неволе. И я счастлив всякий раз, когда это удается”, — отметил он.

Президент выразил благодарность всей команде, обеспечивающей обмены, всему Координационному штабу ГУР и лично Буданову, Усову, Ермаку, Клименко, Малюку, Лубинцу.

“Конечно, стоит вспомнить Дениса Монастырского... Этот обмен готовился еще при его участии. И его гибель – действительно большая потеря для нашего государства”, — добавил президент.

Также Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто привлечен к помощи освобожденным из плена после их возвращения.

"Всем, кто лечит, восстанавливает документы, помогает решить проблемные вопросы освобожденным из плена. Это отражает главный смысл того, что мы делаем. Восстанавливаем и защищаем нормальность жизни для наших людей в свободной стране”, — подчеркнул президент.

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