Из российского плена вернулись 140 защитников: СБУ показала эксклюзивное видео большого обмена

Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивное видео большого обмена, в рамках которого 31 декабря удалось вернуть из России домой 140 военных. Это – защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича и бойцы из Бахмутского направления.

Видео разместили на официальной странице СБУ у телеграмм.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность!", — сказано в сообщении СБУ.

В СБУ подчеркнули, что будут работать, чтобы вернуть из плена каждого украинца.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что из российского плена вернулись домой 140 украинских военнослужащих. Среди них – защитники Мариуполя та острова Змеиный. Глава ОП Андрей Ермак уточнил, что из плена освободили 132 мужчины и 8 женщин: 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГНСУ.

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