Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Из российского плена вернулись 140 защитников: СБУ показала эксклюзивное видео большого обмена

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1293
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Из российского плена вернулись 140 защитников: СБУ показала эксклюзивное видео большого обмена

ФОТО: Андрей Ермак/Telegram

Домой из российского плена вернулись 132 мужчины и 8 женщин.

Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивное видео большого обмена, в рамках которого 31 декабря удалось вернуть из России домой 140 военных. Это – защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича и бойцы из Бахмутского направления.

Видео разместили на официальной странице СБУ у телеграмм.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность!", — сказано в сообщении СБУ.

В СБУ подчеркнули, что будут работать, чтобы вернуть из плена каждого украинца.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что из российского плена вернулись домой 140 украинских военнослужащих. Среди них – защитники Мариуполя та острова Змеиный. Глава ОП Андрей Ермак уточнил, что из плена освободили 132 мужчины и 8 женщин: 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГНСУ.

Украинский студент спас киевлянку во время атаки России: они стали друзьями

Украинский студент спас киевлянку во время атаки России: они стали друзьями

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1293
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация