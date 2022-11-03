Из российского плена вернулись более 100 военных, среди которых – защитники "Азовстали" (видео)

В четверг, 3 ноября, Украина и Россия провели очередной обмен пленных, во время которого удалось освободить 107 воинов, из них — 74 защитника "Азовстали".

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По словам чиновника, из плена вернули защитников из ВСУ, ВМС, ТРО, ГНСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцев и 3 "азовца". Домой вернули многих раненых в боях и тяжелораненых из "Азовстали".

"Некоторые добровольцами летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город. Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Оленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте", — говорится в сообщении Ермака.

Обмены пленными между Украиной и Россией

По состоянию на 27 октября Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

26 октября Украина и Россия провели обмен военнопленными – домой вернулось 10 воинов. Среди них один офицер и 9 рядовых и сержантов.

13 октября состоялся очередной обмен военнопленными, благодаря которому вернулись 20 украинских военных. Среди них есть те, кого содержали в плену в оккупированной Еленовке.

11 октября состоялся очередной обмен пленными. Удалось освободить из российского плена 32 украинских воинов и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

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