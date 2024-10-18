Из российского плена вернулся украинский журналист Максим Буткевич

Он пошел ВСУ защищать Украину сразу после вторжения РФ и попал в плен в июне 2022 года.

Из российского плена вернулся Максим Буткевич, украинский правозащитник, журналист и военнослужащий.

Об этом сообщает Центр прав человека ZMINA со ссылкой на отца Максима.

Его отец рассказал, что Координационный штаб по вопросам военнопленных позвонил ему и сообщил, что его сына обменяли, и сейчас он уже на территории Украины.

"Какое счастье!!! Из российского плена вернулся правозащитник и наш коллега Максим Буткевич! Он уже на территории свободной Украины. Максим, ждем тебя дома", – написала также в Facebook глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.

Ранее журналист Владимир Золкин написал, что состоялся обмен пленными, но официальной информации пока нет.

Напомним, Максим Буткевич, активист кампании за освобождение украинских политзаключенных, в том числе Олег Сенцов и Александр Кольченко, был журналистом на канале СТБ и корреспондентом в ТСН. Соучредитель нескольких правозащитных организаций пошел защищать Украину в ВСУ после вторжения РФ и попал в плен в июне 2022 года. За свою деятельность Максим Буткевич получил награду за защиту прав человека.

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