Из сел Киевской области эвакуировали более 500 гражданских — Верещук

Эвакуация мирных жителей прошла успешно.
В течение 24 марта из сел Киевской области удалось эвакуировать 509 человек.
Об этом вечером 24 марта сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
В общем, сегодня эвакуировали людей из поселков Великая Дымерка, Богдановка и села Бервица.
"Из поселков Великая Дымерка, Богдановка и села Бервица в Бровары эвакуировали 509 человек", — сказала Верещук.
Напомним, между тем оккупанты третьи сутки блокируют гуманитарную колонну для Мариуполя. Часть гражданских из города удалось эвакуировать.
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