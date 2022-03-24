Из сел Киевской области эвакуировали более 500 гражданских — Верещук

Эвакуация мирных жителей прошла успешно.

В течение 24 марта из сел Киевской области удалось эвакуировать 509 человек.

Об этом вечером 24 марта сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В общем, сегодня эвакуировали людей из поселков Великая Дымерка, Богдановка и села Бервица.

"Из поселков Великая Дымерка, Богдановка и села Бервица в Бровары эвакуировали 509 человек", — сказала Верещук.

Напомним, между тем оккупанты третьи сутки блокируют гуманитарную колонну для Мариуполя. Часть гражданских из города удалось эвакуировать.

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