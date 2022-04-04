Из села Перемога вблизи Киева оккупантов выгнало подразделение "Дикие утки": улицы здесь заминированы и полны свиней

Оккупанты ограбили почти каждый дом.

В Барышевском районе село Перемога освобождено от рашистов и приходит в себя от месячной оккупации врагом. Этот населенный пункт стал командирским пунктом российских оккупантов, из которого враг координировал наступление на Бровары и далее на Киев с восточного направления. Почти все дома в Перемоге, если не разрушены, то разграблены. Сейчас поселок до сих пор опасен для жизни, поскольку враг отступая заминировал много дорог и домов.

Об этом говорится в ТСН.

Многострадальная деревня в Барышевском районе больше месяца была под оккупацией русских солдат. Недавно село освободили, поэтому победа будет за нами.

В центре села сплошные развалины. На месте пожарища еще несколько дней назад стоял штаб оккупантов. В центре и вокруг размещались сотни танков, Градов и бронемашин. Валерия и его семью россияне выгнали из дома, здесь жили военные руководители, а у соседей их охранники. По себе оставили только развалины. «Это у нас здесь был дом. Все, что родители годами вкладывали. У меня нет слов, честно», – говорит мужчина.

Еще на въезде в центр села военные предупреждают о главной опасности – минах. Обычный скутер заброшенный на дороге стал смертельной ловушкой для местного жителя, попытавшегося его поднять. И таких взрывных сюрпризов здесь и на окраинах очень много.

«Там лежит «Нлав», или «Птур», лежит одна противотанковая к ней привязанная РДГ – ручная граната. Противотанковая – это семь килограмм тротила и немного дальше меньше, но она все между собой соединена, нужно осторожно работать», — рассказывает боец ВСУ.

Эту дорогу вдоль поля военные саперы разминируют уже второй день. Она нужна аграриям, чтобы начать посевную. Рядом подбит российский Т-72 с традиционным набором мародерского "набора"— здесь фен, шуруповерт, крем для бритья, крем после бритья.

Украинцы не устают удивляться безнравственности российского оккупанта. Елена всю гниль и жестокость врага почувствовала на себе. «Я стояла здесь, здесь был прилавок. Вы видите, это был пулемет, вот такой пуля. Я упала», – рассказывает она.

Владелец магазина могла погибнуть в первый же день захвата села. Россияне ворвались и разграбили ее магазин, затем дом, похитили драгоценности, деньги и автомобили. Едва ли не каждый день ей приставляли дуло автомата к виску и требовали повиновения. «Они не воины, они свора воров, маразматиков, стая трусов и мародеров. Это не армия, поэтому Путин проигрывает эту войну 100 процентов, уже проиграл», – убеждена женщина.

Ее брата и сына русские оккупанты пять дней держали в погребе. Требовали выдать украинских корректировщиков огня. Человек показывает их тюрьму без света, пищи и воды.

Узников освободили бойцы, которые в шутку называют свое подразделение «Дикие утки», потому что «летают» по району и гоняют русских орков по лесам и полям. Недавно на трофейной БМП, которую назвали Машка. На вражеской технике можно заработать, государство скупает российскую технику.

«Не надо мне эти деньги, я не за деньгами гоняюсь, а для тишины, чтобы была в Украине», — говорит командир БМП Александр Ковтун.

Ныне тишину в селе чуть ли не ежечасно нарушают украинские саперы, которые находят и подрывают вражеские мины и снаряды. Боевые комплекты сносят в безопасное место, однако само село сплошная опасность.

«Сейчас еще опасно возвращаться, потому что орки оставили очень много сюрпризов – танковых снарядов много, гранаты ручные, в каждый дом нужно заходить осторожно, могут быть растяжки», – констатируют военные.

В одном из таких домов первую неделю оккупации скрывалась корреспондентка ТСН вместе со своими детьми. Они создали себе бункер на печи.

После недели оккупации селяне пытались покинуть деревню. Людей не выпускали, потому что использовали их как живой щит во время артобстрелов. Эвакуационные машины россияне расстреливали, люди гибли семьями. Однако большинству жителей все же удалось эвакуироваться из села «зелеными коридорами».

Покидая село, местные отпускали собак и домашних животных на волю, чтобы те могли питаться самостоятельно. Поэтому неудивительно, когда по селу свободно бегают козы или свиньи.

Изуродована, обгорела, разбита, ныне без света, газа и воды, но она наша. Наша Перемога.

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