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Из Севастополя в море вышли все подлодки Черноморского флота России – СМИ

Из Севастополя в море вышли все подлодки Черноморского флота России – СМИ

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Из Севастополя в море вышли все подлодки Черноморского флота России – СМИ

Подводные лодки России / Фото: Министерство обороны Украины

Очевидцы утверждают, что причалы в Южной бухте, возле которых стоят российские субмарины, теперь пусты.

В пятницу, 13 мая, в море вышли все подлодки Черноморского флота РФ. Возле причалов их больше нет.

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии".

По его словам, в Южной бухте Севастополя российских субмарин пока не наблюдается.

В Черноморский флот России входит 6 подлодок проекта "Варшавянка" (по кодификации НАТО — Improved Kilo) — многоцелевых дизель-электрических субмарин. Среди них:

  • Б-261 "Новороссийск";
  • Б-237 "Ростов-на-Дону";
  • Б-262 "Старый Оскол";
  • Б-265 "Краснодар";
  • Б-268 "Великий Новгород";
  • Б-271 "Колпино".

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые в различных модификациях для поражения морских и наземных целей. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Напомним, Россия наносит удары с временно оккупированного Крыма ракетами из своих подлодок.

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