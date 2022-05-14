Из Севастополя в море вышли все подлодки Черноморского флота России – СМИ

Очевидцы утверждают, что причалы в Южной бухте, возле которых стоят российские субмарины, теперь пусты.
В пятницу, 13 мая, в море вышли все подлодки Черноморского флота РФ. Возле причалов их больше нет.
Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии".
По его словам, в Южной бухте Севастополя российских субмарин пока не наблюдается.
В Черноморский флот России входит 6 подлодок проекта "Варшавянка" (по кодификации НАТО — Improved Kilo) — многоцелевых дизель-электрических субмарин. Среди них:
- Б-261 "Новороссийск";
- Б-237 "Ростов-на-Дону";
- Б-262 "Старый Оскол";
- Б-265 "Краснодар";
- Б-268 "Великий Новгород";
- Б-271 "Колпино".
Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые в различных модификациях для поражения морских и наземных целей. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.
Напомним, Россия наносит удары с временно оккупированного Крыма ракетами из своих подлодок.
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