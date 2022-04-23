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Из Северодонецка сегодня удалось эвакуировать около 30 человек: из них 15 лежачих больных – ОВА

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Из Северодонецка сегодня удалось эвакуировать около 30 человек: из них 15 лежачих больных – ОВА

Telegram: Сергей Гайдай

Сегодня, 23 апреля, из Луганщины удалось эвакуировать гражданское население, несмотря на закрытые "зеленые" коридоры.

В субботу, 23 апреля, из Северодонецка удалось эвакуировать около 30 человек, среди которых 15 лежачих больных.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Представители Красного Креста ежедневно проверяют адреса, где могут оставаться тяжелобольные или одинокие люди. 13 таких лиц в Северодонецке они заранее подготовили к эвакуации. Еще двоих лежащих сегодня забрали вместе с четырьмя членами их семей", — отметил он.

Также направляются в безопасные регионы восемь северодончан, которые самостоятельно добрались до мест сборов.

Напомним, Ирина Верещук предупредила, что оккупанты могут параллельно организовать свой коридор для эвакуации мариупольцев в Россию.

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