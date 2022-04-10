Из Славянска и Бахмута во Львов эвакуировали 48 украинцев, пострадавших от боевых действий

Из Славянска и Бахмута во Львов эвакуировали 48 украинцев, пострадавших от боевых действий

Все они будут лечиться в городских медицинских учреждениях.

Во Львове завершили высадку 48 раненых украинцев, пострадавших от боевых действий и эвакуированных специально оборудованными вагонами Укрзализныци из Славянска и Бахмута, передает "Укрзалізниця".

Среди них люди на колясках с минно-взрывными и осколочными ранениями.

"Спасибо, "Врачам без границ" и Львовскому городскому совету за заботу о раненых! Уже через два часа этот же поезд идет дальше по 100 детей-сирот из другого прифронтового региона", — сообщили в "УЗ".

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, среди эвакуированных есть люди на колясках, пациенты с минно-взрывными травмами. Все они продолжат лечение в городских медицинских учреждениях.

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