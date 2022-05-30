Из Славянска сегодня удалось эвакуировать около 100 человек, в том числе 15 детей

На завтра запланирована эвакуация жителей в Днепр.
Из Славянска Донецкой области 30 мая были эвакуированы около 100 жителей, среди которых 15 детей.
Об этом сообщила Славянская городская военно-гражданская администрация.
Жители выехали эвакуационным автобусным рейсом в Ровенскую область. Завтра планируется эвакуация в Днепр.
"Сегодня, 30 мая, в Ровенскую область выехали около ста жителей Славянской громады, среди которых – пятнадцать детей", — говорится в сообщении.
Завтра, 31 мая, из Славянска отправится бесплатный эвакуационный автобус в Днепр, а в среду, 1 июня, запланирован выезд в Ровенскую область с расселением.
Администрация также обнародовала номера для записи на эвакуационные рейсы.
Напомним, в Нацполиции показали последствия "русского мира", пришедшего на Донетчину.
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