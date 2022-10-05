Из Снегиревки в Николаевской области уже сбежали российские офицеры — Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал информацию о том, что город Снигиревка освобожден от оккупантов. Оттуда выехали вражеские офицеры, однако российские войска еще в городе.
Виталий Ким рассказал, что в Снигиревке еще есть войска противника, однако из города уже скорее всего сбежали российские офицеры.
Об этом глава Николаевской ОВА рассказал на брифинге, комментируя информацию якобы об освобождении этого населенного пункта в Николаевской области.
"Мы этого ждем каждый день… Неподтвержденная информация, жду еще около часа: офицерский состав покинул Снигиревку, но войска там еще остаются", – сообщил чиновник.
Напомним, перед проведением так называемых "референдумов" на захваченных Россией украинских территориях гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что Снигиревка и Александровка Николаевской области якобы уже присоединены к Херсонской области и "войдут в состав РФ".
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