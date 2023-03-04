"Из соображений совести": Защитники Черноморского флота РФ отказались воевать в Украине

Реагируя на это, командование заявило, что "алкоголь образовал в головах язвы".

Российские военные из 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота отказались воевать в Украине "из соображений совести" и написали рапорты на увольнение.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "7х7" со ссылкой на полученные от одного из военных рапорты на увольнение от его сослуживцев.

Сообщается, что военные попросили командование уволить их в связи с невыполнением условий контракта и сослались на пункт "в" части 2 статьи 51 ФЗ "О военной службе". Всего заявлений было около 20.

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Отмечается, что 126 бригада была сформирована в оккупированном Крыму. Однако она находится на российском опорном пункте на другой территории Украины.

Российский военный рассказал, что командование запретило солдатам ходить в отпуск. Уже после написания рапортов к военным приехали их командиры, которых "в глаза никто не видел несколько месяцев". Командование взялось проверять все посылки военных и изымать тактические вещи, еду и алкоголь.

"Говорят, что алкоголь образовал в головах язвы, из-за которых туда попадают плохие мысли", — процитировал руководство российский контрактник.

Фото: "7х7"

Фото: "7х7"

Фото: "7х7"

Он заверил, что 126 бригада отказывается воевать "из соображений совести". Военный также ответил на вопрос, почему это произошло именно сейчас, сказав, что когда все началось, они "приехали освобождать население от нацистов, но люди оказались против". Тогда боец якобы стал сомневаться.

"Сейчас нам еще больше накручивают. Проводят информирование, где рассказывают, какие украинцы ган*оны и как они бьют по нашим городам. Но мы делаем так же", — отметил российский солдат.

Издание отметило, что в условиях войны там не могут проверить подлинность этой информации. Собеседник издания прислал журналистам фото своего военного билета, где указано, что он родился в российском Ярославле и попал служить в оккупированный Симферополь.

Напомним, еще в апреле 2022 года Генштаб ВСУ информировал, что украинские защитники уничтожили на войне 75% 126-й отдельной бригады Черноморского флота РФ.

Заметим, недавно российские "мобики", прибывшие на Луганщину, отказались воевать и разбежались с фронта. Их задержали свои же в Кременной.

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