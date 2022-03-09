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Из Сум выехало 25 эвакуационных автобусов и 6 тыс. автомобилей: видео

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Из Сум выехало 25 эвакуационных автобусов и 6 тыс. автомобилей: видео

Associated Press

Из Сум эвакуируется более 20 тысяч человек.

Из Сум 9 марта выехало 25 эвакуационных автобусов с более чем тысячей человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Также гуманитарным коридором двигается шесть тысяч гражданских автомобилей с более чем 20 тысячами людей. Эвакуация продолжается", — подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ряд российских военных, попавших в плен в Украине, рассказали на пресс-конференции, как и почему попали на территорию чужого государства.

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