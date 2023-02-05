Из тела раненого военного достали боевую часть снаряда (фото)

Медики изъяли боевую часть бронебойного снаряда.
Украинские медики изъяли боевую часть бронебойного снаряда типа ВОГ из тела раненого военного.
Об успешной операции рассказали в Командовании Медицинских Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что при осмотре врачом-хирургом у больного была обнаружена боевая часть боеприпаса, которая прожгла большой массив кожи пациента.
"Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве. Через несколько минут боеприпас успешно изъяли из тела раненого и передали саперам", — говорится в сообщении.
В ближайшее время пациента эвакуируют для дальнейшей реабилитации и выздоровления.
Напомним, украинские хирурги достали неразорванную часть гранаты из-под сердца военного.
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