Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Из тела раненого военного достали боевую часть снаряда (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2372
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Из тела раненого военного достали боевую часть снаряда (фото)

Фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львова

Медики изъяли боевую часть бронебойного снаряда.

Украинские медики изъяли боевую часть бронебойного снаряда типа ВОГ из тела раненого военного.

Об успешной операции рассказали в Командовании Медицинских Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что при осмотре врачом-хирургом у больного была обнаружена боевая часть боеприпаса, которая прожгла большой массив кожи пациента.

Фото/Facebook: Командование Медицинских Вооруженных Сил Украины / ©
Фото/Facebook: Командование Медицинских Вооруженных Сил Украины

"Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве. Через несколько минут боеприпас успешно изъяли из тела раненого и передали саперам", — говорится в сообщении.

В ближайшее время пациента эвакуируют для дальнейшей реабилитации и выздоровления.

Напомним, украинские хирурги достали неразорванную часть гранаты из-под сердца военного.

Читайте также:

"Гепарды" и "Леопарды": Германия готовится предоставить Украине очередную военную помощь

"Гепарды" и "Леопарды": Германия готовится предоставить Украине очередную военную помощь

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2372
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация