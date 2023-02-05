Из тела раненого военного достали боевую часть снаряда (фото)

Украинские медики изъяли боевую часть бронебойного снаряда типа ВОГ из тела раненого военного.

Об успешной операции рассказали в Командовании Медицинских Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что при осмотре врачом-хирургом у больного была обнаружена боевая часть боеприпаса, которая прожгла большой массив кожи пациента.

Фото/Facebook: Командование Медицинских Вооруженных Сил Украины

"Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве. Через несколько минут боеприпас успешно изъяли из тела раненого и передали саперам", — говорится в сообщении.

В ближайшее время пациента эвакуируют для дальнейшей реабилитации и выздоровления.

Напомним, украинские хирурги достали неразорванную часть гранаты из-под сердца военного.

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