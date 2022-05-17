Из тюрем на фронт пошло более 360 человек: Малюська рассказал, что будет с помилованными после войны

Из тюрем на фронт пошло более 360 человек: Малюська рассказал, что будет с помилованными после войны

В Украине уже прошло три волны помилований лиц, изъявивших желание пойти защищать Украину от российской агрессии.

В рамках этих волн из мест лишения свободы было освобождено 363 человека.

Об этом 17 мая сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

"363 человека были освобождены из мест лишения свободы. Такому освобождению предшествовала длительная процедура оценки. Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества и там, где действительно была возможность задействовать их в обороне нашего государства", — рассказал он.

Глава Минюста отметил, что не обошлось и без курьезов. Несколько человек, которые написали заявления на помилование и хотели уйти на фронт, когда вышли и увидели приехавший за ними бусик терробороны — сразу передумали. "Это были единичные случаи. Все остальные оказались в рядах ВСУ или территориальной обороны и защищают наше государство", — подчеркнул он.

Он также проинформировал, что после окончания войны возвращать помилованных в тюрьму не будут.

"Единственное что – у нас нет Дамоклова меча над их головой, если вдруг война закончится или срок контракта, то вы вернетесь в тюрьму. Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность", — добавил министр и сказал, что нужды в четвертой волне помилования нет, таких запросов от ВСУ не поступало.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 83-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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