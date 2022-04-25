Из Украины сбежали 10 нардепов: Стефанчук сообщил, кто они и будут ли их наказывать

Из Украины сбежали 10 нардепов: Стефанчук сообщил, кто они и будут ли их наказывать

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что около 10 народных депутатов сбежали за границу еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Около десяти нардепов еще до полномасштабного нападения на Украину выехали и до сих пор не вернулись. Все они преимущественно являются представителями "ОПЗЖ".

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина".

Что касается наказания сбежавших нардепов, то, как уточнил Стефанчук, к сожалению, законодательство и Конституция Украины не предусматривают такого наказания.

"Каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам, которые рассказывали, что они за мир или, наоборот, что они "ястребы войны", такие якобы смелые. А вместо этого первыми бежали из страны. Я убежден, что таким народным депутатам не должно быть места в следующем парламенте", — сказал он.

В то же время есть депутаты, которые находятся в командировках и представляют Украину в разных парламентских ассамблеях – НАТО, Совете Европы. По словам Стефанчука, до начала войны ВРУ взяла для себя основной принцип: "мы отвергаем политику и все работаем на государство". Он говорит, что этот принцип почти удается соблюдать.

"Во время военных действий интереса выше государственного существовать не может", — заметил спикер Рады.

Напомним, 14 апреля в Верховной Раде было объявлено о приостановлении деятельности парламентской фракции "ОПЗЖ".

Уже 21 апреля стало известно, что народные депутаты фракции ОПЗЖ создали в Верховной Раде новую депутатскую группу, получившую название "Платформа за жизнь и мир".

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