Из Украины выдворили иностранцев, которые могли угрожать госбезопасности

Иностранцев выдворили за пределы Украины с запретом въезда в наше государство.
Из Украины депортировали двоих граждан России и Румынии, которые могли угрожать государственной безопасности.
Об этом ТСН.ua сообщили в Службе безопасности Украины.
Так, ранее судимый 47-летний россиянин, без соответствующих разрешительных документов находившийся на территории Украины, пытался попасть в подразделения ВСУ. Однако в ходе проведенных контрразведывательных мероприятий правоохранители установили, что он был завербован спецслужбами РФ для возможного проведения разведывательно-подрывной деятельности.
Гражданин Румынии также без разрешительных документов находился в Украине и входил в состав преступной группировки, представляющей угрозу госбезопасности. Он был причастен к организации канала незаконной переправки иностранцев.
Напомним, двоих предателей из Луганщины, которые воевали на стороне врага и обстреливали позиции украинских военных, теперь ожидает тюрьма. Обоих злоумышленников взяли в плен во время боевых столкновений.
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