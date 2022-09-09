Из Украины выдворили иностранцев, которые могли угрожать госбезопасности

Иностранцев выдворили за пределы Украины с запретом въезда в наше государство.

Из Украины депортировали двоих граждан России и Румынии, которые могли угрожать государственной безопасности.

Об этом ТСН.ua сообщили в Службе безопасности Украины.

Так, ранее судимый 47-летний россиянин, без соответствующих разрешительных документов находившийся на территории Украины, пытался попасть в подразделения ВСУ. Однако в ходе проведенных контрразведывательных мероприятий правоохранители установили, что он был завербован спецслужбами РФ для возможного проведения разведывательно-подрывной деятельности.

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Гражданин Румынии также без разрешительных документов находился в Украине и входил в состав преступной группировки, представляющей угрозу госбезопасности. Он был причастен к организации канала незаконной переправки иностранцев.

Напомним, двоих предателей из Луганщины, которые воевали на стороне врага и обстреливали позиции украинских военных, теперь ожидает тюрьма. Обоих злоумышленников взяли в плен во время боевых столкновений.

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