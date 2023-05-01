Из Украины выдворили мужчину с паспортами России и Швеции — МВД

В Государственной таможенной службе принудительно выдворили лицо с двойным гражданством Швеции и РФ.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Известно, что мужчина был задержан в Тернопольской области, он уроженец российского Свердловска.

«Иностранец проживал на территории Украины без законных на то оснований. Кроме того, установлено, что иностранный гражданин накануне полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины принимал участие во встрече англоязычного клуба в городе Киев, где во время своего выступления позиционировал себя как сторонник «русского мира», одобрял действия военно-политического руководства РФ по отношению к Украине и склонял собеседников к тому, что во всех проблемах Украины виноват коллективный «Запад» и США», – говорится в сообщении.

Впоследствии иностранца 28 апреля иностранца в сопровождении правоохранителей провели в пункт пропуска "Шегини".

«В рамках сотрудничества с Госпогранслужбой обеспечен его возврат в страну происхождения и запрещен въезд на территорию Украины сроком 8 лет», – говорится в сообщении.

Добавим, в МИД Германии заявили, что выдворили из страны не дипломатов, а российских шпионов.

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