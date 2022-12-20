Из Украины выведут неэффективные подразделения россиян для прессинга "мобиков" в РФ — InformNapalm

Росгвардейцев и "кадыровцев" выведут из Украины в Россию для влияния на мобилизованных.

Находившиеся в зоне боевых действий на 2-3 линии подразделения Росгвардии до февраля 2023 года планируют отвести в регионы России, чтобы они выступали силовыми отрядами в случае акций неповиновения новых волн мобилизованных россиян.

Об этом пишет разведывательное сообщество InformNapalm.

Прессингом "мобиков" также будут заниматься "кадыровцы".

"В авангарде прессинга ЧМОбиков будут выступать ток-ток подразделения Кадырова, потому что именно бородатых кадыровцев очень боятся россияне, а их эффективность на фронте была практически нулевой — против украинских хаймарсов и артиллерии борода и кавказский гонор не работает. К тому же, Кремлю нужно цепные псы в самой Москве и в регионах, чтобы унимать хоть и слабые, но неприятные проявления недовольств военнообязанных", — говорится в сообщении.

Мобилизация в России

В Москве миграционный центр "Сахарово" размещал в общественном транспорте рекламу службы в армии РФ на киргизском, таджикском и узбекском языках. В объявлении трудовым мигрантам обещали упрощенное получение русского гражданства.

Недавно в РФ военный комиссар проговорился, что частичная мобилизация в России не окончена, а приостановлена. Также в следующем году сроки службы в российской армии будут увеличены до 1,5 лет, а затем – до 2 лет.

Оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что в России обязательно будет еще одна волна мобилизации, ведь Путин решил затянуть войну и ему нужно много "пушечного мяса". По его словам, мобилизация в РФ не прекращается, хотя сейчас, возможно, не столь активная фаза – людей не ловят прямо на улицах.

В Москве мигрантов призывают заключать контракты для участия в войне с Украиной.

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