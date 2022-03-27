Из Украины за сутки выехало еще более 49 тысяч человек: какие пункты пропуска лучше выбирать

В Украину за минувшие сутки прибыли 27 тысяч человек.
Из Украины на фоне войны, которую развязала Россия во главе с диктатором Путиным, в течение 26 марта выехало более 49 тысяч человек, большинство – в Польшу. Вместо этого вернулось на Родину — 27 тысяч граждан.
Об этом сообщает ГПСУ.
За прошедшие сутки из Украины выбыло более 49 тысяч человек. 30 тысяч из них пересекли границу в Польшу. Рекомендуем для пересечения границы в ЕС выбирать пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.
В Украину за минувшие сутки прибыли 27 тысяч человек. Более 22 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых – мужчины, которые воевать за Украину против России.
"Спасибо нашим соотечественникам! В общем, с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулось около 442 тысяч наших сограждан. Все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Звонковое") работают в круглосуточном режиме. Кроме оформления людей и транспорта, пограничники совместно с таможенниками осуществляют также пропуск гуманитарной помощи для украинских войск и наших соотечественников", — сказали в ГПСУ.
Как добавили пограничники, также за 26 февраля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 76 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств. По сравнению с предыдущими сутками пассажиропоток на западном участке границы увеличился на 10 тысяч человек.
За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 900 транспортных средств с гуманитарными грузами.
Украинцам советуют отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову (на Буковине) на соцсетях Госпогранслужбы.
Граждан просят соблюдать на границе правопорядка, очередность и нормы морали при пересечении границы и не предлагать пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы.
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