Из Украины за сутки выехало около 27 тысяч человек: куда направляются граждане

За прошедшие сутки границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 52 тысяч человек.
Также выехало около 15 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как сообщается, из нашей страны 9 мая выехало около 27 тысяч человек – большая часть из них, 15 тысяч, – пересекла границу с Польшей. Остальные украинцы проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
“В Украину за минувшие сутки прибыли 25 тысяч человек, из них почти 23 тысячи – украинцы. Оформлено около 219 грузовиков с гуманитарной помощью”, — подчеркнули в МВД Украины.
Напомним, что посольство Греции в Украине возвращается в Киев.
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