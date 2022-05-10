Из Украины за сутки выехало около 27 тысяч человек: куда направляются граждане

Из Украины за сутки выехало около 27 тысяч человек: куда направляются граждане

За прошедшие сутки границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 52 тысяч человек.

Также выехало около 15 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как сообщается, из нашей страны 9 мая выехало около 27 тысяч человек – большая часть из них, 15 тысяч, – пересекла границу с Польшей. Остальные украинцы проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

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“В Украину за минувшие сутки прибыли 25 тысяч человек, из них почти 23 тысячи – украинцы. Оформлено около 219 грузовиков с гуманитарной помощью”, — подчеркнули в МВД Украины.

Напомним, что посольство Греции в Украине возвращается в Киев.

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