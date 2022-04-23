"Из ультиматума из месседжей начали исчезать пункты": Зеленский — об изменении риторики России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как изменилась риторика страны-агрессорки с начала войны до сих пор.

Зеленский отметил, что сначала она строилась не на желании договориться, а в ультиматумах.

Об этом он заявил 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Сначала от РФ мы получили ультиматум, потому что это не о договоренностях и переговорах. Потому что там написано, что "Украина должна". Сначала это был ультиматум. Потом риторика этого ультиматума начала меняться через объединенный наш народ и наше государство, которая это продемонстрировала за несколько дней войны, и мы увидели, что из ультиматума из месседжей РФ начали исчезать пункты.

Затем начались переговоры наших подгрупп и пришедшие к тому, что было подготовлено коммюнике в Турции, на которое, насколько мне известно, РФ сначала положительно реагировала, а затем они получили внутри государства высокий уровень критики. Оказалось, что власть так промыла мозг людям, что сама не ожидала, что натворила. Они ненависть в Украину сделали своими руками благодаря СМИ. И потом я думаю, что они сами были удивлены уровнем ненависти к Украине. И тогда они передали, скажем так, ответы на наше коммюнике. С этими ответами наши группы работают. Я думаю, что самые актуальные вопросы – это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов нет. Все остальные – это политические понты", — отметил Зеленский.

Напомним, что Подоляк заявил, что в случае появления возможности проведения переговоров на уровне президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина об этом обязательно станет известно публично.

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