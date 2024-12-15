Из "Успеновского мешка" нужно было отступать еще 3 дня назад — военный эксперт

По информации эксперта, в самом Курахово уже продолжаются уличные бои.

Выходить из "Успеновского мешка" Силам обороны потребовалось еще 2-3 дня назад.

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук, передает "Эспрессо".

Он подчеркнул, что ситуация на Кураховском направлении очень сложная. Севернее Курахового россиянам удалось продвинуться за дамбу водохранилища и теперь Силам обороны отрезан отход из города. Остается только маршрут на запад.

По информации Лакийчука, в самом Курахово уже продолжаются уличные бои. Противник постепенно продвигается. Эксперт сообщил, что оккупанты уже начали перебрасывать резервы из Кураховского направления в Покровск.

"К югу от Курахового в районе Успеновки, где враг сформировал мешок и часть наших подразделений попала в очень сложную ситуацию. Сейчас есть информация, что части наших сил удалось объединиться с основными. Однако ситуация остается сложной. Теперь нашим подразделениям нужно прорываться через серую зону. Если бы среагировали на эту ситуацию раньше, то думаю, что наши подразделения не оказались бы в таком положении. Еще 2-3 дня назад это было бы сделать проще", — отметил эксперт.

Успеновский мешок / Фото: t.me/DeepStateUA

Лакийчук удивляется, почему украинское военное руководство затягивало с этим решением.

"Это может быть неправильное решение командования, или были задачи, без которых там нельзя было справиться. Однако, если сопоставлять количество боевых столкновений на Кураховском и Покровском направлении, то четко видно, что похоже россияне решили, что в Курахово и населенных пунктах вокруг города они уже свои задачи выполнили. Поэтому они перебрасывают свои силы к югу от Покровска", – подытожил он.

Ранее в DeepState предупредили, что ситуация вокруг "Успеновского мешка" к югу от Курахового ухудшается, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.