Из Венгрии удалось вывезти троих пленных воинов ВСУ: в МИД рассказали подробности

Украина пытается вернуть всех пленников.
Из Венгрии удалось вывезти трех пленных воинов ВСУ, которых этому государству передала Россия. Они уже находятся на территории Украины.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
В МИД Украины сообщили, что посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Пока украинские защитники находятся в безопасности на территории Украины, им оказывают всю необходимую помощь.
"Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", — сообщил Николенко.
Пленные воины ВСУ в Венгрии: что известно
РПЦ 8 июня заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья.
После этого Украине удалось установить местонахождение 11 бывших военнопленных, находившихся на территории соседнего государства.
В украинском МИД заявили, что Венгрия удерживает украинских пленных в неизвестных местах и не допускает к ним украинских дипломатов. После этого на это отреагировали в Еврокомиссии, отмечая, что Венгрия должна объяснить ситуацию.
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