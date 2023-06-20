Из Венгрии удалось вывезти троих пленных воинов ВСУ: в МИД рассказали подробности

Из Венгрии удалось вывезти трех пленных воинов ВСУ, которых этому государству передала Россия. Они уже находятся на территории Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

В МИД Украины сообщили, что посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Пока украинские защитники находятся в безопасности на территории Украины, им оказывают всю необходимую помощь.

"Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", — сообщил Николенко.

Пленные воины ВСУ в Венгрии: что известно

РПЦ 8 июня заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья.

После этого Украине удалось установить местонахождение 11 бывших военнопленных, находившихся на территории соседнего государства.

В украинском МИД заявили, что Венгрия удерживает украинских пленных в неизвестных местах и не допускает к ним украинских дипломатов. После этого на это отреагировали в Еврокомиссии, отмечая, что Венгрия должна объяснить ситуацию.

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