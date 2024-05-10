Из Волчанской громады на Харьковщине массово эвакуируют население: что известно

Из города Волчанска и окрестных населенных пунктов в Харьковской области происходит эвакуация населения. Власть, полиция и волонтеры совместно помогают людям выезжать.

Об этом сообщил глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили в комментарии "Общественному радио".

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей выезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", — рассказал глава администрации.

Эвакуация происходит потому, что российская оккупационная армия массово обстреливает город. Местные говорят, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают.

Информации о погибших и раненых в результате обстрелов российскими оккупантами Волчанска пока нет, есть данные о массированных разрушениях.

Напомним, днем 10 мая в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Карта тревог по состоянию на 10 мая / Фото: alerts.in.ua

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