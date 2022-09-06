Из временно оккупированных районов Харьковщины эвакуировали более 750 человек — Синегубов

Среди спасенных жителей Харьковщины 163 детей. Им уже оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В сотрудничестве с волонтерами, спасателями и правоохранителями провели очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий. На этот раз из оккупации удалось вывезти 753 человека, в том числе 163 ребенка. Кроме того, среди эвакуированных было 9 человек с инвалидностью. Сейчас все они находятся в безопасности", – сообщил Синегубов.

Напомним, в Харькове задержали псевдоволонтер, которая украла продукты питания и кормила родственников.

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