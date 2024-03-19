"Из всей роты нас осталось всего шесть": бойцы 65-й бригады рассказали о наступлении на Роботино

По мнению бойцов, участвовавших в освобождении Роботино, руководство либо имело плохие разведданные, либо не понимало, сколько там россиян.

В июне прошлого года новые бригады ВСУ впервые пошли в наступление на Запорожском направлении. По официальной версии, наступление имело целью отрезать окупантов от сухопутного коридора между Крымом и РФ.

О том, как происходило это тяжелое и не очень успешное для украинской армии наступление, рассказали бойцы 65-й бригады в интервью "Украинской правде".

Украинское наступление планировалось на запорожском участке фронта протяженностью около 100 км – от Каховского водохранилища до села Большая Новоселка на самой границе с Донецкой областью. Именно под Большой Новоселкой наступление было самым результативным – украинским бойцам удалось оттеснить оккупантов на десять километров.

Самой сложной была ситуация возле маленького села Роботино, которое освободили спустя почти три месяца после начала наступления.

Освобождали Роботино 47-я и 65-я отдельные механизированные бригады. После тяжелых боев, 23 августа 2023 года, над маленьким селом наконец-то подняли украинский флаг.

47 бригада должна была играть основную роль в наступлении. А 65-я - обычная пехота без поддержки наступательной техники - должна была выполнять вспомогательные задачи.

"Когда начиналось контрнаступление, должна была идти штурмовать 47-я, а мы должны идти за ней и зачищать. Но так получилось, что 47-я остановилась, и вперед начали пускать 65-ю. А у нас такая рота ... возрастом 45 плюс. И, выходит, что "деды" с автоматами ходили на штурмы. Но ничего, многое удавалось", – рассказал Александр, боец 65-й бригады.

65-я бригада была отправлена на Запорожское направление вскоре после ее формирования – 1 августа 2022 года. Десять месяцев они стояли в обороне неподалеку от Роботино, а 8 июня рота Александра пошла на первый штурм.

"Все было просто: нам пришли и сказали – завтра идем занимать позиции, штурмовать", – рассказал он.

Побратим Александра, Григорий, добавил, что бойцам только показали направление, и они пошли. Через месяц после этого, 8 июля, Григорий был тяжело ранен, а впоследствии за участие в наступлении получил государственную награду – орден Богдана Хмельницкого третьей степени. Об освобождении Роботино Григорий узнал на больничной койке в Днепре.

В общей сложности из этой роты, которая в начале наступления насчитывала 80 военных, через три месяца боеспособными осталось всего шесть бойцов.

"Нам говорили, что задача стоит дойти до Токмака или хотя бы до Сладкой Балки в шести километрах к югу от Роботино. Но руководство либо имело плохие разведданные, либо не понимало, сколько там россиян. Они сопротивлялись, у них все было заминировано – мина на каждом метре. Было там пшеничное поле неубранное, так вот когда оно сгорело, стало видно, что мины лежат одна возле другой", – вспомнал Григорий.

По мнению военных, которым удалось выжить в боях за Роботино, тактика и стратегия были избраны неверно.

"Там нужно было как-то иначе делать, возможно, дистанционно разминировать. Поэтому это контрнаступление сильно и не продвинулось", – поделился Александр.

Напомним, оккупанты равняют с землей прифронтовые населенные пункты в Запорожье. Российская армия снова наступает в окрестностях Роботино и Ивового пехотой при поддержке бронетехники.