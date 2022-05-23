Из-за алкоголизма и дезертирства российские солдаты не могут эффективно атаковать позиции ВСУ — Генштаб

Морально-психологическое состояние путинских солдат остается крайне низким. Российские солдаты все чаще не хотят воевать, а потому убегают с поля боя. А те, кто все же участвует в войне, системно выпивают.
Поэтому личный состав подразделений врага не может эффективно атаковать позиции Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 23 мая.
"Морально-психологическое состояние личного состава кафиров остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на Северском направлении российские войска продолжают проводить мероприятия по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
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